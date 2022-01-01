На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко
Сьогодні, 12:04
Повідомили обстановку на Волині щодо вторгнення РФ станом на 11:00 6 березня.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в телеграмі.
- На кордоні в межах Волині все спокійно, спроб порушити його не було.
- Понад 6 тисяч внутрішніх переселенців розселили на території області. Сьогодні також очікують 400 людей з Волновахи та прилеглих територій, яким таки вдалось виїхати.
- Волонтери та офіційні служби разом працюють над забезпеченням цивільних і військових на Волині та поза її межами.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в телеграмі.
- На кордоні в межах Волині все спокійно, спроб порушити його не було.
- Понад 6 тисяч внутрішніх переселенців розселили на території області. Сьогодні також очікують 400 людей з Волновахи та прилеглих територій, яким таки вдалось виїхати.
- Волонтери та офіційні служби разом працюють над забезпеченням цивільних і військових на Волині та поза її межами.
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