На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко

На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко
Повідомили обстановку на Волині щодо вторгнення РФ станом на 11:00 6 березня.

Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в телеграмі.

- На кордоні в межах Волині все спокійно, спроб порушити його не було.

- Понад 6 тисяч внутрішніх переселенців розселили на території області. Сьогодні також очікують 400 людей з Волновахи та прилеглих територій, яким таки вдалось виїхати.

- Волонтери та офіційні служби разом працюють над забезпеченням цивільних і військових на Волині та поза її межами.


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Теги: Погуляйко, Волинь
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