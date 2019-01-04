Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку

Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку
Samsung, Coca Cola та Danon заявили про вихід з російського ринку.

Про це повідомляє News Nation Now.

Окрім того, на українській сторінці Coca-Cola повідомили, що компанія активно допомагає ЗСУ.

"Система компаній Coca‑Cola на глобальному рівні виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста, щоб допомогти з нагальними потребами в Україні", — йдеться у заяві.


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Теги: Coca-Cola, Danone, ринок РФ
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