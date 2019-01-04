Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку





Про це повідомляє News Nation Now.



Окрім того, на українській сторінці Coca-Cola повідомили, що компанія активно допомагає ЗСУ.



"Система компаній Coca‑Cola на глобальному рівні виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста, щоб допомогти з нагальними потребами в Україні", — йдеться у заяві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Samsung, Coca Cola та Danon заявили про вихід з російського ринку.Про це повідомляє News Nation Now.Окрім того, на українській сторінці Coca-Cola повідомили, що компанія активно допомагає ЗСУ."Система компаній Coca‑Cola на глобальному рівні виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста, щоб допомогти з нагальними потребами в Україні", — йдеться у заяві.

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