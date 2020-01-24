У боях під Ірпенем загинув морпіх з Луцької громади





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у фейсбуці.



"Матрос 503 окремого батальйону морської піхоти Приступа Михайло Сергійович, 1994 року народження загинув в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У війні з Росією загинув Герой із села Милуші Луцької громади.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у фейсбуці."Матрос 503 окремого батальйону морської піхоти, 1994 року народження загинув в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться у дописі.висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

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