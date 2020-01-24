У боях під Ірпенем загинув морпіх з Луцької громади
Сьогодні, 13:37
У війні з Росією загинув Герой із села Милуші Луцької громади.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у фейсбуці.
"Матрос 503 окремого батальйону морської піхоти Приступа Михайло Сергійович, 1994 року народження загинув в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук у фейсбуці.
"Матрос 503 окремого батальйону морської піхоти Приступа Михайло Сергійович, 1994 року народження загинув в боях під містом Ірпінь Київської області", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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