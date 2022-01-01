Арестович доповів про обстановку в усіх регіонах, куди вторглися окупанти
Сьогодні, 14:14
Воєнно-політична обстановка у нашій країні станом на обідню пору 6 березня – контрольована керівництвом України і керівництвом ЗСУ.
Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
Окрім того, Арестович розповів про ситуацію у всіх регіонах України, куди вже вторглися російські окупанти.
Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів, Харків.
Він зауважив, що обстановка довкола Києва залишається напруженою. Наші війська наносять ракетні артилерійські удари по підрозділах противника на північному заході від Києва.
«З гуманітарних міркувань, щоб не підставляти мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника, наші війська зайняли інші позиції у містах Буча і Гостомель», - додав Арестович.
Чернігів тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки.
Суми: противник намагається просунутися ближче до міста.
Харків «сходив» у контратаку, відбив противника і зараз укріплюється на північних рубежах.
В районі Брянки (це зона ООС) наші війська відбили потужну спробу нападу противника. Ворог поніс величезні втрати.
Маріуполь тримається. Містом опікується уряд України і міжнародні гуманітарні України, а ЗСУ та інші військові формування надійно тримають оборону міста.
Херсон: противник дещо відступив від міста. Мешканці чинять громадський спротив.
Противник намагається просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу Південно-Українській АЕС, але ситуація там контрольована ЗСУ. Вони готують оборону.
Миколаїв тримається. Вчора відбив декілька спроб атакувати, в тому числі – знищив вертолітний десант противника.
Одеса веде протиповітряну і морську оборону. Тут збили два літаки противника.
Ворог концентрує основні зусилля, аби просунутися північніше Миколаєва.
Вчора була також спроба проснутися від Харкова у напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними підрозділами.
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Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
Окрім того, Арестович розповів про ситуацію у всіх регіонах України, куди вже вторглися російські окупанти.
Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів, Харків.
Він зауважив, що обстановка довкола Києва залишається напруженою. Наші війська наносять ракетні артилерійські удари по підрозділах противника на північному заході від Києва.
«З гуманітарних міркувань, щоб не підставляти мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника, наші війська зайняли інші позиції у містах Буча і Гостомель», - додав Арестович.
Чернігів тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки.
Суми: противник намагається просунутися ближче до міста.
Харків «сходив» у контратаку, відбив противника і зараз укріплюється на північних рубежах.
В районі Брянки (це зона ООС) наші війська відбили потужну спробу нападу противника. Ворог поніс величезні втрати.
Маріуполь тримається. Містом опікується уряд України і міжнародні гуманітарні України, а ЗСУ та інші військові формування надійно тримають оборону міста.
Херсон: противник дещо відступив від міста. Мешканці чинять громадський спротив.
Противник намагається просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу Південно-Українській АЕС, але ситуація там контрольована ЗСУ. Вони готують оборону.
Миколаїв тримається. Вчора відбив декілька спроб атакувати, в тому числі – знищив вертолітний десант противника.
Одеса веде протиповітряну і морську оборону. Тут збили два літаки противника.
Ворог концентрує основні зусилля, аби просунутися північніше Миколаєва.
Вчора була також спроба проснутися від Харкова у напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними підрозділами.
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