Арестович доповів про обстановку в усіх регіонах, куди вторглися окупанти

Воєнно-політична обстановка у нашій країні станом на обідню пору 6 березня – контрольована керівництвом України і керівництвом ЗСУ.Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу ПрезидентаОкрім того, Арестович розповів про ситуацію у всіх регіонах України, куди вже вторглися російські окупанти.Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містахВін зауважив, що обстановка довкола Києва залишається напруженою. Наші війська наносять ракетні артилерійські удари по підрозділах противника на північному заході від Києва.«З гуманітарних міркувань, щоб не підставляти мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника, наші війська зайняли інші позиції у містах», - додав Арестович.тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки.: противник намагається просунутися ближче до міста.«сходив» у контратаку, відбив противника і зараз укріплюється на північних рубежах.В районі) наші війська відбили потужну спробу нападу противника. Ворог поніс величезні втрати.тримається. Містом опікується уряд України і міжнародні гуманітарні України, а ЗСУ та інші військові формування надійно тримають оборону міста.противник дещо відступив від міста. Мешканці чинять громадський спротив.Противник намагається просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу Південно-Українській АЕС, але ситуація там контрольована ЗСУ. Вони готують оборону.тримається. Вчора відбив декілька спроб атакувати, в тому числі – знищив вертолітний десант противника.веде протиповітряну і морську оборону. Тут збили два літаки противника.Ворог концентрує основні зусилля, аби просунутися північніше Миколаєва.Вчора була також спроба проснутися від Харкова у напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними підрозділами.