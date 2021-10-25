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Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька

Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька
7 березня о 10.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця — старшого солдата Владислава Неділька.

Про це повідомляєють у пресслужбі Луцькради.

Герой загинув під Лисичанськом під час підриву ворожою ДРГ українського танку.

Загиблого похоронять на кладовищі у селі Несвіч.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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Теги: Владислав Неділько, похорон, Луцьк
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