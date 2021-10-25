Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька
Сьогодні, 18:11
7 березня о 10.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця — старшого солдата Владислава Неділька.
Про це повідомляєють у пресслужбі Луцькради.
Герой загинув під Лисичанськом під час підриву ворожою ДРГ українського танку.
Загиблого похоронять на кладовищі у селі Несвіч.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
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Про це повідомляєють у пресслужбі Луцькради.
Герой загинув під Лисичанськом під час підриву ворожою ДРГ українського танку.
Загиблого похоронять на кладовищі у селі Несвіч.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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