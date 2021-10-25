Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька





Про це повідомляєють у пресслужбі Луцькради.







Загиблого похоронять на кладовищі у селі Несвіч.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!



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