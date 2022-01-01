«Пропрацьовуємо план евакуації міста. Маємо бути готовими до всього»: Поліщук про ситуацію в Луцьку 6 березня. ВІДЕО

День у Луцькій громаді минає спокійно.Про це повідомив мер Луцька"Всі служби на своєму місці. Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста та наших сіл, працюють в штатному режимі. Громадський транспорт курсує в режимі вихідного дня. Звертаюсь до лучан: необхідно все продумати, що ви будете робити, якщо почнеться в місті реальний артилерійський обстріл. На сайті Луцької міської ради є перелік укриттів, є інтерактивна карта укриттів, необхідно вивчити, які укриття знаходяться поруч з вами", - йдеться у його повідомленні.Також Ігор Поліщук зазначив, що зараз пропрацьовується план евакуації нашого міста."Щиро сподіваємося, що до цього не дійде, але маємо бути готовими до всього. Формуємо транспортний резерв, який евакуйовуватиме людей. Сьогодні доручив сформувати з добровольців підрозділ, який в разі необхідності допомагатиме рятувальникам розбирати завали", - наголосив мер Луцька.