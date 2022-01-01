Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:44
У Луцькому Окремому батальйоні територіальної оборони Збройних Сил України (військова частина А7062) відбулися чергові бойові навчання.
Бійцям теороборони провели активний вишкіл із військової справи і тактики ведення бою. Крім того, військові відпрацьовували техніку займання бойових позицій, а також доводили до автоматизму бойові навички стрільби по мішенях та метання бойових гранат.
Разом із мобілізованими бійцями відточував свої бойові навички й командир батальйону територіальної оборони міста Луцька ЗСУ підполковник Олександр Адамович. Він власним прикладом підсилював бойовий дух тероборонівців, а також ділився досвідом попередніх вишколів, адже має багатий досвід виконання бойових місій.
Загалом, військова частина А7062 ЗСУ перебуває у повній бойовій готовності. Окрім своїх основних функцій щодо забезпечення безперешкодної роботи органів державної влади, захисту населення, посилення державного кордону, а також, протидії диверсійно-розвідувальним групам рашистів і незаконним збройним формуванням, бійці Тероборони ЗСУ безперервно готуються, покращують навички ведення бою, навчаються пристосовуватися до польових умов і в будь-яку хвилину готові боронити нашу Батьківщину.
Тут панує дружня братерська атмосфера та бойовий дух, як і у всіх підрозділах Збройних Сил України. Волинь є кому і чим захищати!
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Бійцям теороборони провели активний вишкіл із військової справи і тактики ведення бою. Крім того, військові відпрацьовували техніку займання бойових позицій, а також доводили до автоматизму бойові навички стрільби по мішенях та метання бойових гранат.
Разом із мобілізованими бійцями відточував свої бойові навички й командир батальйону територіальної оборони міста Луцька ЗСУ підполковник Олександр Адамович. Він власним прикладом підсилював бойовий дух тероборонівців, а також ділився досвідом попередніх вишколів, адже має багатий досвід виконання бойових місій.
Загалом, військова частина А7062 ЗСУ перебуває у повній бойовій готовності. Окрім своїх основних функцій щодо забезпечення безперешкодної роботи органів державної влади, захисту населення, посилення державного кордону, а також, протидії диверсійно-розвідувальним групам рашистів і незаконним збройним формуванням, бійці Тероборони ЗСУ безперервно готуються, покращують навички ведення бою, навчаються пристосовуватися до польових умов і в будь-яку хвилину готові боронити нашу Батьківщину.
Тут панує дружня братерська атмосфера та бойовий дух, як і у всіх підрозділах Збройних Сил України. Волинь є кому і чим захищати!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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