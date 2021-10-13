Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 6 березня. ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:55
Завершується одинадцята доба війни в Україні. Одинадцятий день боротьби за свободу та незалежніть, яку ми незабаром виборемо. Одинадцятий вечір лютої відсічі окупантам, які цинічно вторглися на наші землі.
Здавалося би неділя, однак, на війні вихідних немає. Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує невпинно працювати, аби оперативно інформувати читачів про найважливіше. І вже традиційно підготувало для вас підбірку добрих новин, аби ви не переставали бачити світло у темний час.
Неділя, 6 березня
Україна отримає від Ілона Маска ще одну партію систем Starlink. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським винахідником Ілоном Маском. І вже наступного тижня ми отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Також президент зазначив, що під час розмови вони обговорили реалізацію можливих космічних проектів у майбутньому. Приємно, що Україну підтримують такі круті люди.
3000 американських добровольців готові воювати за Україну
З нами весь світ! Три тисячі американських добровольців готові долучитись до служби у міжнародному батальйоні на боці України. Серед американських добровольців — ветерани з 20-річним стажем.
Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
І знову трохи статистики на ранок 6 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
СБУ затримала скандально відомих братів-комуністів Кононовичів з Луцька
На цю новину волиняни чекали багато років. І ось сьогодні вранці СБУ повідомила про диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні. У Києві, зокрема, затримали двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Ідеться про скандально відомих братів з Луцька Михайла та Олександра Кононовичів.
Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів
За дві доби люди з різних країн світу забронювали через Airbnb 61 406 ночей. Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.
Дія TV: у застосунку з'явилася нова послуга
Дія TV тепер транслюватиме марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України. Тож ви будете в курсі останніх новин будь-де та будь-коли. Згодом з'явиться і дитячий контент, аби трохи відволікти малечу.
На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко
На Волині станом на 11:00 6 березня кордони порушені не були. Окрім того, на території області розселили понад 6000 внутрішніх переселенців. А наші волонтери та офіційні служби разом працюють над забезпеченням цивільних і військових на Волині та поза її межами.
Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Коли біда прийшла на нашу землю, кожен лучанин зайняв своє місце, аби боронити Україну, Волинь і Луцьк. На своєму посту і Луцький кликун. Відтепер щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України.
Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку
Нарешті Coca-Cola таки піде з ринку РФ. Окрім того, система компаній виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста на допомогу з нагальними потребами в Україні.
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».
Українці можуть використати грошову компенсацію за «пакунок малюка» на будь-які товари
Зараз родинам кошти можуть знадобитись на їжу, ліки, пальне для того, щоб переміститись в безпечне місце. Тому уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації «пакунку малюка» на будь-які необхідні товари.
Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Орендарів водних об’єктів та аквакультурників Волинської області закликають, якщо є можливість, долучатися до допомоги українським військовим та вимушеним переселенцям. Загалом волинські рибними передали воїнам 415 кг риби!
На Волині мама 9 синів народила донечку
І знову нові життя! На 11 день війни у Старій Вижівці дві волинянки народили хлопчика і дівчинку. В сім'ї Короц Галини і Юрія з с.Кримне підростають дев'ять синочків, а сьогодні народилась донечка.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Здавалося би неділя, однак, на війні вихідних немає. Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує невпинно працювати, аби оперативно інформувати читачів про найважливіше. І вже традиційно підготувало для вас підбірку добрих новин, аби ви не переставали бачити світло у темний час.
Неділя, 6 березня
Україна отримає від Ілона Маска ще одну партію систем Starlink. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським винахідником Ілоном Маском. І вже наступного тижня ми отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Також президент зазначив, що під час розмови вони обговорили реалізацію можливих космічних проектів у майбутньому. Приємно, що Україну підтримують такі круті люди.
3000 американських добровольців готові воювати за Україну
З нами весь світ! Три тисячі американських добровольців готові долучитись до служби у міжнародному батальйоні на боці України. Серед американських добровольців — ветерани з 20-річним стажем.
Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
І знову трохи статистики на ранок 6 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
СБУ затримала скандально відомих братів-комуністів Кононовичів з Луцька
На цю новину волиняни чекали багато років. І ось сьогодні вранці СБУ повідомила про диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні. У Києві, зокрема, затримали двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Ідеться про скандально відомих братів з Луцька Михайла та Олександра Кононовичів.
Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів
За дві доби люди з різних країн світу забронювали через Airbnb 61 406 ночей. Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.
Дія TV: у застосунку з'явилася нова послуга
Дія TV тепер транслюватиме марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України. Тож ви будете в курсі останніх новин будь-де та будь-коли. Згодом з'явиться і дитячий контент, аби трохи відволікти малечу.
На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко
На Волині станом на 11:00 6 березня кордони порушені не були. Окрім того, на території області розселили понад 6000 внутрішніх переселенців. А наші волонтери та офіційні служби разом працюють над забезпеченням цивільних і військових на Волині та поза її межами.
Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Коли біда прийшла на нашу землю, кожен лучанин зайняв своє місце, аби боронити Україну, Волинь і Луцьк. На своєму посту і Луцький кликун. Відтепер щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України.
Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку
Нарешті Coca-Cola таки піде з ринку РФ. Окрім того, система компаній виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста на допомогу з нагальними потребами в Україні.
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».
Українці можуть використати грошову компенсацію за «пакунок малюка» на будь-які товари
Зараз родинам кошти можуть знадобитись на їжу, ліки, пальне для того, щоб переміститись в безпечне місце. Тому уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації «пакунку малюка» на будь-які необхідні товари.
Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Орендарів водних об’єктів та аквакультурників Волинської області закликають, якщо є можливість, долучатися до допомоги українським військовим та вимушеним переселенцям. Загалом волинські рибними передали воїнам 415 кг риби!
На Волині мама 9 синів народила донечку
І знову нові життя! На 11 день війни у Старій Вижівці дві волинянки народили хлопчика і дівчинку. В сім'ї Короц Галини і Юрія з с.Кримне підростають дев'ять синочків, а сьогодні народилась донечка.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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