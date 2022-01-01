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На Луганщині наші воїни знищили 40 російських загарбників та їхню техніку

На Луганщині наші воїни знищили 40 російських загарбників та їхню техніку
Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем.

Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил.

Інформують, що сьогодні, 6 березня, протягом дня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села. Здійснював численні спроби прориву нашої оборони на більшості напрямків та активно застосовував артилерію. Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).

Збройні Сили України продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора, наносячи загарбникам важкі втрати. Разом до перемоги!


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Теги: війна, ЗСУ, втрати ворога
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