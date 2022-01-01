На Луганщині наші воїни знищили 40 російських загарбників та їхню техніку
Сьогодні, 22:46
Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем.
Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил.
Інформують, що сьогодні, 6 березня, протягом дня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села. Здійснював численні спроби прориву нашої оборони на більшості напрямків та активно застосовував артилерію. Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.
Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.
Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).
Збройні Сили України продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора, наносячи загарбникам важкі втрати. Разом до перемоги!
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Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил.
Інформують, що сьогодні, 6 березня, протягом дня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села. Здійснював численні спроби прориву нашої оборони на більшості напрямків та активно застосовував артилерію. Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.
Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.
Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).
Збройні Сили України продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора, наносячи загарбникам важкі втрати. Разом до перемоги!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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