В Україні розпочав роботу сайт Центру національного спротиву

В Україні розпочав роботу сайт Центру національного спротиву
В Україні запрацював сайт Центру національного спротиву.

По це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Facebook.

"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!", - написала йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення української землі від російських військ.


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Теги: Центр національного спротиву
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