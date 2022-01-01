В Україні розпочав роботу сайт Центру національного спротиву





По це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Facebook.



"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!", - написала йдеться у повідомленні.



Зауважимо, що сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення української землі від російських військ.





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