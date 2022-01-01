Українська гімнастка відмовилася вийти на п'єдестал Кубка світу із росіянкою та білорускою





Юна гімнастка відмовилася виходити на подіум разом із представницями Росії та Білорусі, - пише



Обидва ці етапи проходили для Батрони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сама Батрона народилася у Рівненській області і у минулому стала 2-разовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.



На етапі у Досі Батрона здобула ще дві нагороди: "срібло" у вільних вправах і "бронзу" у різновисоких брусах. Серед конкуренток української гімнастки були нейтральні атлетки з Росії та Білорусі, для яких цей турнір став останнім - на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через відсторонення.



У вправі з різновисоких брусів Батрона поступилася саме російським нейтральним атлеткам - Вікторії Лістуновій та Марії Мінаєвій. Проте на нагородження вийшла сама - 15-річна українка взяла із собою український прапор і разом з медаллю знаходилася на подіумі для бронзових призерок.



А вже після Батрони на подіум вийшли нейтральні атлетки з Росії. Вони мали окремий від українки подіум.



При цьому не усі нагородження відбувалися окремо для України та Росії. Українець Ілля Ковтун, який на етапі Кубка світу у Досі виборов три нагороди, стояв поруч із іншим російським атлетом Іваном Куляком, який на своїй майці мав символіку "Z", яка використовується армією РФ під час вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річна гімнастка Даніела Батрона - одна із наймолодших учасниць етапів Кубка світу у 2022 році. Батрона здобула першу медаль в кар'єрі на дорослому рівні, вигравши "золото" на етапі у Коттбусі, після чого відправилася у Доху.Юна гімнастка відмовилася виходити на подіум разом із представницями Росії та Білорусі, - пише Суспільне Обидва ці етапи проходили для Батрони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сама Батрона народилася у Рівненській області і у минулому стала 2-разовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.На етапі у Досі Батрона здобула ще дві нагороди: "срібло" у вільних вправах і "бронзу" у різновисоких брусах. Серед конкуренток української гімнастки були нейтральні атлетки з Росії та Білорусі, для яких цей турнір став останнім - на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через відсторонення.У вправі з різновисоких брусів Батрона поступилася саме російським нейтральним атлеткам - Вікторії Лістуновій та Марії Мінаєвій. Проте на нагородження вийшла сама - 15-річна українка взяла із собою український прапор і разом з медаллю знаходилася на подіумі для бронзових призерок.А вже після Батрони на подіум вийшли нейтральні атлетки з Росії. Вони мали окремий від українки подіум.При цьому не усі нагородження відбувалися окремо для України та Росії. Українець Ілля Ковтун, який на етапі Кубка світу у Досі виборов три нагороди, стояв поруч із іншим російським атлетом Іваном Куляком, який на своїй майці мав символіку "Z", яка використовується армією РФ під час вторгнення в Україну.

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