Українська гімнастка відмовилася вийти на п'єдестал Кубка світу із росіянкою та білорускою

Українська гімнастка відмовилася вийти на п'єдестал Кубка світу із росіянкою та білорускою
15-річна гімнастка Даніела Батрона - одна із наймолодших учасниць етапів Кубка світу у 2022 році. Батрона здобула першу медаль в кар'єрі на дорослому рівні, вигравши "золото" на етапі у Коттбусі, після чого відправилася у Доху.

Юна гімнастка відмовилася виходити на подіум разом із представницями Росії та Білорусі, - пише Суспільне.

Обидва ці етапи проходили для Батрони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сама Батрона народилася у Рівненській області і у минулому стала 2-разовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.

На етапі у Досі Батрона здобула ще дві нагороди: "срібло" у вільних вправах і "бронзу" у різновисоких брусах. Серед конкуренток української гімнастки були нейтральні атлетки з Росії та Білорусі, для яких цей турнір став останнім - на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через відсторонення.

У вправі з різновисоких брусів Батрона поступилася саме російським нейтральним атлеткам - Вікторії Лістуновій та Марії Мінаєвій. Проте на нагородження вийшла сама - 15-річна українка взяла із собою український прапор і разом з медаллю знаходилася на подіумі для бронзових призерок.

А вже після Батрони на подіум вийшли нейтральні атлетки з Росії. Вони мали окремий від українки подіум.

При цьому не усі нагородження відбувалися окремо для України та Росії. Українець Ілля Ковтун, який на етапі Кубка світу у Досі виборов три нагороди, стояв поруч із іншим російським атлетом Іваном Куляком, який на своїй майці мав символіку "Z", яка використовується армією РФ під час вторгнення в Україну.

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Теги: Україна, спорт, війна, росія, білорусь
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