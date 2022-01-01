«Майбутнє континенту вирішуємо ми»: Зеленський просить ввести додаткові санкції проти РФ. ВІДЕО

«Майбутнє континенту вирішуємо ми»: Зеленський просить ввести додаткові санкції проти РФ. ВІДЕО
На 12 день війни з РФ президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з проханням накласти додаткові санції проти "країни-терориста".

Про це він сказав у зверненні сьогодні, 7 березня.

"Ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі та з нашого життя. Нам доводиться терпіти те, чого жоден народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Майбутнє континенту вирішуємо ми - своїм супротивом", - сказав Зеленський.

Президент мав розмови із різними світовими лідерами. Якщо вторгнення продовжується, значить потрібен новий санкційний пакет для РФ.

"Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти з Росії, це можна називати ембарго, а можна просто мораллю: коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує", - заявив Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення
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