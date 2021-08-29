У війні з Росією загинув волинянин

Іван Антонюк.



Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Він пішов воювати добровольцем ще 2015 році, будучи Головою ВГО "Молодий Народний Рух" на Волині.



Служив у 24-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила.

На війні пройшов шлях від рядового солдата до командира роти.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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