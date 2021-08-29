 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У війні з Росією загинув волинянин

У війні з Росією загинув волинянин
У війні з Росією загинув український військовий родом с. Купичів Турійського (тепер Ковельського) району Волинської області Іван Антонюк.

Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Він пішов воювати добровольцем ще 2015 році, будучи Головою ВГО "Молодий Народний Рух" на Волині.

Служив у 24-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила.
На війні пройшов шлях від рядового солдата до командира роти.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іван Антонюк, загинув, волинянин, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Сьогодні, 12:26
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 10:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Сьогодні, 12:26
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
У війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 12:04
Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів
Сьогодні, 11:48
«Майбутнє континенту вирішуємо ми»: Зеленський просить ввести додаткові санкції проти РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
«Моя мрія, щоб тато до нас повернувся», – 8-річний син загиблого під Іловайськом волинянина. ВІДЕО «Моя мрія, щоб тато до нас повернувся», – 8-річний син загиблого під Іловайськом волинянина. ВІДЕО
29 серпень, 2021, 21:27
Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині
09 червень, 2021, 13:20
Важкопораненому волинянину потрібна допомога Важкопораненому волинянину потрібна допомога
23 серпень, 2018, 09:33
Волинянин став повним кавалером ордена «За мужність» Волинянин став повним кавалером ордена «За мужність»
21 травень, 2015, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Сьогодні, 12:26
 0
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
 0
У війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8