 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині

Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Захищаючи Україну від загарбників, загинув викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського, комендант студентського гуртожитку підполковник Власенко Віталій Миколайович.

Про це інформують на сторінці коледжу.

Він викладав дисципліну Захист Вітчизни. У Волинській обласній військовій адміністрації розповіли, що до роботи у коледжі працював прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.

Розповідають, він учив студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за спокій українського народу. Такими виховав і своїх синів і таким був сам, з перших днів перебуваючи в найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій своїх вихованців, колег, друзів, родини.

"Схиляємо голови перед подвигом воїна, який ціною власного життя відстоював незалежність нашої України, наближав великий день перемоги над чорною навалою ворога", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військовий, викладач, коледж, Володимир, загибель, війна, Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
У війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 12:04
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 10:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Сьогодні, 12:26
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
У війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, загинув військовий Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, загинув військовий
11 березень, 2021, 09:50
Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя
19 червень, 2020, 16:07
«Уже перша вчителька бачила – це буде золота людина»: Ковель попрощався із воїном, який врятував побратимів «Уже перша вчителька бачила – це буде золота людина»: Ковель попрощався із воїном, який врятував побратимів
06 березень, 19:48
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО
06 березень, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині
Сьогодні, 12:26
 0
Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
 0
У війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8