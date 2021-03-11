Від рук російських окупантів загинув викладач з Волині

Власенко Віталій Миколайович.



Про це інформують на



Він викладав дисципліну Захист Вітчизни. У Волинській обласній військовій адміністрації розповіли, що до роботи у коледжі працював прикордонником, за місяць до початку війни повернувся до війська.



Розповідають, він учив студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за спокій українського народу. Такими виховав і своїх синів і таким був сам, з перших днів перебуваючи в найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій своїх вихованців, колег, друзів, родини.



"Схиляємо голови перед подвигом воїна, який ціною власного життя відстоював незалежність нашої України, наближав великий день перемоги над чорною навалою ворога", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!







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