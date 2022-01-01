«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Ярослав Карпук зі Старої Вижівки, який став срібним призером популярного шоу "Голос.Діти", презентував пісню про війну «Повістка».
Відеокліп юний співак опублікував на своїй інстаграм-сторінці.
"Війна принесла повістку кожному українцю, зима попрощалася запахом пороху, а весна привіталася слізьми із яких виростають проліски. Кулі, що ловлять у свої обійми кращих дітей України, скоро закінчаться, але єдність та дух, який вони розпалили у цілої нації - буде палати вічно!" - прокоментував музичну композицію Ярослав Карпук.
Зйомки кліпу відбулися у Старій Вижівці біля річки, де поруч проходить залізничний міст.
Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,
Солдат - за Україну.
Полетіли кулі в наші вулиці.
Це війна кожного.
Того - хто знає Солов`їну.
Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,
Плаче мама, що мені, повістку принесли.
Ні, каже, це журба
І сльозинка в неї на щоці.
Тато защепив рюкзак, наш не бачив ще вокзал
Стільки прощань, які, напевно, та й в останній раз.
Їду в Київ, в голові, спогади всього життя
Плутаються, наче в березні зима.
Відсуваю занавіс грязного я поїзда,
Точно не бачив таке ще сіре небо.
Яке ж тут сіре небо...
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Відеокліп юний співак опублікував на своїй інстаграм-сторінці.
"Війна принесла повістку кожному українцю, зима попрощалася запахом пороху, а весна привіталася слізьми із яких виростають проліски. Кулі, що ловлять у свої обійми кращих дітей України, скоро закінчаться, але єдність та дух, який вони розпалили у цілої нації - буде палати вічно!" - прокоментував музичну композицію Ярослав Карпук.
Зйомки кліпу відбулися у Старій Вижівці біля річки, де поруч проходить залізничний міст.
Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,
Солдат - за Україну.
Полетіли кулі в наші вулиці.
Це війна кожного.
Того - хто знає Солов`їну.
Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,
Плаче мама, що мені, повістку принесли.
Ні, каже, це журба
І сльозинка в неї на щоці.
Тато защепив рюкзак, наш не бачив ще вокзал
Стільки прощань, які, напевно, та й в останній раз.
Їду в Київ, в голові, спогади всього життя
Плутаються, наче в березні зима.
Відсуваю занавіс грязного я поїзда,
Точно не бачив таке ще сіре небо.
Яке ж тут сіре небо...
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