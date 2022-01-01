«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки, який став срібним призером популярного шоу "Голос.Діти", презентував пісню про війну «Повістка».



Відеокліп юний співак опублікував на своїй



"Війна принесла повістку кожному українцю, зима попрощалася запахом пороху, а весна привіталася слізьми із яких виростають проліски. Кулі, що ловлять у свої обійми кращих дітей України, скоро закінчаться, але єдність та дух, який вони розпалили у цілої нації - буде палати вічно!" - прокоментував музичну композицію Ярослав Карпук.



Зйомки кліпу відбулися у Старій Вижівці біля річки, де поруч проходить залізничний міст.



Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,

Солдат - за Україну.

Полетіли кулі в наші вулиці.

Це війна кожного.

Того - хто знає Солов`їну.



Полетіли кулі в наші вулиці, не на околиці,

Плаче мама, що мені, повістку принесли.

Ні, каже, це журба

І сльозинка в неї на щоці.



Тато защепив рюкзак, наш не бачив ще вокзал

Стільки прощань, які, напевно, та й в останній раз.



Їду в Київ, в голові, спогади всього життя

Плутаються, наче в березні зима.

Відсуваю занавіс грязного я поїзда,

Точно не бачив таке ще сіре небо.

Яке ж тут сіре небо...















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. зі Старої Вижівки, який став срібним призером популярного шоу "Голос.Діти", презентував пісню про війну «Повістка».Відеокліп юний співак опублікував на своїй інстаграм-сторінці "Війна принесла повістку кожному українцю, зима попрощалася запахом пороху, а весна привіталася слізьми із яких виростають проліски. Кулі, що ловлять у свої обійми кращих дітей України, скоро закінчаться, але єдність та дух, який вони розпалили у цілої нації - буде палати вічно!" - прокоментував музичну композицію Ярослав Карпук.Зйомки кліпу відбулися у Старій Вижівці біля річки, де поруч проходить залізничний міст.

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