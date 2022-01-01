Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ

Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" - заявили в МЗС.

Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
Сьогодні, 13:41
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
Сьогодні, 13:10
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів
Сьогодні, 11:48
Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
 0
В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну
Сьогодні, 13:58
 0
На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
Сьогодні, 13:41
 0
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
 0
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8