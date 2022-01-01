У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня

У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

На Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районі н.п. Буча – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районі н.п. Ситняки – до 2 БТГр.
На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.

Триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

Також, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на н.п. Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; в районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль - до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах. Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць. Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро.

Основні зусилля зосереджує на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Здійснює перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках з метою взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі н.п. Старомлинівка, а також захопити н.п. Зачатівка, проте понесли значні втрати та відійшли в район н.п. Любимівка.

Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах зах. околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.

На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Незважаючи на велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон Захисникам України і цивільному населенню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну
Сьогодні, 13:58
На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
Сьогодні, 13:41
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
Сьогодні, 13:10
«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
Сьогодні, 13:10
Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів
Сьогодні, 11:48
Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
 0
В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну
Сьогодні, 13:58
 0
На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
Сьогодні, 13:41
 0
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
 0
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8