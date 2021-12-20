В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну





Про це повідомляє Мстислав Банік в ефірі Україна 24.



"Ми запустили сервіс.Люди можуть подаваться на допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес", - сказав він.



Нагадаємо, Кабінет міністрів



Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

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