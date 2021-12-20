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В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну

В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну
В "Дії" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну. Заявки можна подавати в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі Україна 24.

"Ми запустили сервіс.Люди можуть подаваться на допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

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Теги: Дія, допомога, єПідтримка, безробітні
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