Пробне ЗНО в Україні не відбудеться

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 19 і 26 березня не відбудеться.Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти."Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", - заявили в УЦОЯО.