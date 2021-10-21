Пробне ЗНО в Україні не відбудеться
Сьогодні, 14:38
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 19 і 26 березня не відбудеться.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", - заявили в УЦОЯО.
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Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", - заявили в УЦОЯО.
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