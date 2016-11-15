Волинянин-кравець шиє медичні сумки для військових. ВІДЕО

Волинянин-кравець шиє медичні сумки для військових. ВІДЕО
Луцькі кравці, швеї та бізнесмени на безоплатній основі допомагають з виготовлення медичних сумок військовим.

Про це Суспільному розповів волонтер Дмитро Пуха.

Донедавна чоловік виготовляв м'які меблі, зараз, — каже, — власна справа не на часі, потрібно допомагати армії. Навколо себе чоловік об'єднав однодумців, які зорганізувалися навколо спільної роботи.

Дмитро Пуха працює закрійником. Спеціальним інструментом чоловік викроює з тканини заготовки для майбутніх медичних сумок.

Дмитро розповідає: частина людей працює у своїх майстернях, ще частина шиє вдома. Сумки виготовляють з водовідштовхуючого матеріалу.
Волинянин-кравець шиє медичні сумки для військових. ВІДЕО

"Фурнітуру раніше замовляли в Києві та Харкові, де зараз відбувається нелюдське випробування. Почали шукати щось по місту, в магазинах нам робили велику знижку, наші друзі допомагали фінансово", — каже Дмитро Пуха.


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Теги: кравець, сумки, допомога, армія, Луцьк
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