Волинянин-кравець шиє медичні сумки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Луцькі кравці, швеї та бізнесмени на безоплатній основі допомагають з виготовлення медичних сумок військовим.
Про це Суспільному розповів волонтер Дмитро Пуха.
Донедавна чоловік виготовляв м'які меблі, зараз, — каже, — власна справа не на часі, потрібно допомагати армії. Навколо себе чоловік об'єднав однодумців, які зорганізувалися навколо спільної роботи.
Дмитро Пуха працює закрійником. Спеціальним інструментом чоловік викроює з тканини заготовки для майбутніх медичних сумок.
Дмитро розповідає: частина людей працює у своїх майстернях, ще частина шиє вдома. Сумки виготовляють з водовідштовхуючого матеріалу.
"Фурнітуру раніше замовляли в Києві та Харкові, де зараз відбувається нелюдське випробування. Почали шукати щось по місту, в магазинах нам робили велику знижку, наші друзі допомагали фінансово", — каже Дмитро Пуха.
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Про це Суспільному розповів волонтер Дмитро Пуха.
Донедавна чоловік виготовляв м'які меблі, зараз, — каже, — власна справа не на часі, потрібно допомагати армії. Навколо себе чоловік об'єднав однодумців, які зорганізувалися навколо спільної роботи.
Дмитро Пуха працює закрійником. Спеціальним інструментом чоловік викроює з тканини заготовки для майбутніх медичних сумок.
Дмитро розповідає: частина людей працює у своїх майстернях, ще частина шиє вдома. Сумки виготовляють з водовідштовхуючого матеріалу.
"Фурнітуру раніше замовляли в Києві та Харкові, де зараз відбувається нелюдське випробування. Почали шукати щось по місту, в магазинах нам робили велику знижку, наші друзі допомагали фінансово", — каже Дмитро Пуха.
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