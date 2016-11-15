Волинянин-кравець шиє медичні сумки для військових. ВІДЕО





Про це Дмитро Пуха.



Донедавна чоловік виготовляв м'які меблі, зараз, — каже, — власна справа не на часі, потрібно допомагати армії. Навколо себе чоловік об'єднав однодумців, які зорганізувалися навколо спільної роботи.



Дмитро Пуха працює закрійником. Спеціальним інструментом чоловік викроює з тканини заготовки для майбутніх медичних сумок.



Дмитро розповідає: частина людей працює у своїх майстернях, ще частина шиє вдома. Сумки виготовляють з водовідштовхуючого матеріалу.



"Фурнітуру раніше замовляли в Києві та Харкові, де зараз відбувається нелюдське випробування. Почали шукати щось по місту, в магазинах нам робили велику знижку, наші друзі допомагали фінансово", — каже Дмитро Пуха.





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