Китай готовий стати посередником між Росією та Україною





Про це заявив глава МЗС КНР Ван Ї на пресконференції, передає Укрінформ з посиланням на



«Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для реалізації необхідного посередництва, коли це буде потрібно», - сказав він.



Водночас він не надав подробиць про те, що саме передбачає така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.



Також Ван Ї наголосив, що «дружба між Росією і Китаєм міцна як скеля» і становить важливу частину двосторонніх відносин у світі.



До слова, у суботу, 5 березня, відбулася телефонна розмова члена Державної ради, міністра закордонних справ КНР Ван Ї з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на його прохання.



Глава МЗС Китаю зазначив, що «українську кризу» можна вирішити лише шляхом діалогу та переговорів. Китай, за його словами, підтримує всі зусилля, які допоможуть пом’якшити ситуацію та політично її вирішити, та виступає проти будь-яких дій, які не сприяють досягненню дипломатичного рішення, а «натомість розпалюють вогонь та загострюють ситуацію».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Китай заявив про готовність стати посередником між РФ і Україною.Про це заявив глава МЗС КНРна пресконференції, передає Укрінформ з посиланням на CNN «Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для реалізації необхідного посередництва, коли це буде потрібно», - сказав він.Водночас він не надав подробиць про те, що саме передбачає така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.Також Ван Ї наголосив, що «дружба між Росією і Китаєм міцна як скеля» і становить важливу частину двосторонніх відносин у світі.До слова, у суботу, 5 березня, відбулася телефонна розмова члена Державної ради, міністра закордонних справ КНР Ван Ї з держсекретарем СШАна його прохання.Глава МЗС Китаю зазначив, що «українську кризу» можна вирішити лише шляхом діалогу та переговорів. Китай, за його словами, підтримує всі зусилля, які допоможуть пом’якшити ситуацію та політично її вирішити, та виступає проти будь-яких дій, які не сприяють досягненню дипломатичного рішення, а «натомість розпалюють вогонь та загострюють ситуацію».

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