В Україні запускають національний роумінг

В Україні запускають національний роумінг
Мобільні оператори України запускають національний роумінг.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.

Якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Як підключитись до мережі іншого оператора

Всі пункти обов'язкові:

• Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

• Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

• Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

• Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плана вашого оператора.

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Теги: Національний роумінг
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