В Україні запускають національний роумінг

Мобільні оператори України запускають національний роумінг.Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.Якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.Всі пункти обов'язкові:• Відключити автовибір мережіна Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Операторна iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі• Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL• Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу• Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMSРаз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плана вашого оператора.