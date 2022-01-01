В Україні запускають національний роумінг
Сьогодні, 15:30
Мобільні оператори України запускають національний роумінг.
Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.
Якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.
Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
Як підключитись до мережі іншого оператора
Всі пункти обов'язкові:
• Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
• Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
• Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
• Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плана вашого оператора.
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Про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграмі.
Якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.
Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
Як підключитись до мережі іншого оператора
Всі пункти обов'язкові:
• Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
• Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
• Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
• Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плана вашого оператора.
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