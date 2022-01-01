Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»

Окремі магазини в торгово-розважальному центрі знову працюють.Про це повідомили на сторінці «ПортCity Lutsk» у фейсбуці.Наразі у 2 черзі ПортCity працюють такі магазини:• Зоолюкс• Комфі• SportCenter• Intertop• Brain• Фокстрот• On Wave• Organic Live• Брокард• Дюна• SportCity• Vodafon• Calzado• Салон краси NovaТакож зауважують, що в період війни ТРЦ працює за зміненим графіком -Вхід у ТРЦ один - з вулиці Сухомлинського: службовий вхід, що розташований між паркінгом та рампою.Приміряти вбрання покупець може лише у супроводі працівника ТРЦ або магазину.