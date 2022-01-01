Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»

Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»
Окремі магазини в торгово-розважальному центрі знову працюють.

Про це повідомили на сторінці «ПортCity Lutsk» у фейсбуці.

Наразі у 2 черзі ПортCity працюють такі магазини:

• Зоолюкс
• Комфі
• SportCenter
• Intertop
• Brain
• Фокстрот
• On Wave
• Organic Live
• Брокард
• Дюна
• SportCity
• Vodafon
• Calzado
• Салон краси Nova

Також зауважують, що в період війни ТРЦ працює за зміненим графіком - з 9 до 15 год.

Вхід у ТРЦ один - з вулиці Сухомлинського: службовий вхід, що розташований між паркінгом та рампою.

Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»


Приміряти вбрання покупець може лише у супроводі працівника ТРЦ або магазину.

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Теги: ТРЦ ПортСity, варте уваги
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