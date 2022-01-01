Levi’s йде з російського ринку

Levi’s йде з російського ринку
Група брендів Levi Strauss & Co, до якої входять Levi’s, Dockers та Signature, йде з Росії.

Про це повідомляють на офіційному сайті Levi Strauss.

«У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що нормальна робота бізнесу в РФ неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.

Довідково:

Levi Strauss & Co — велика американська компанія, що спеціалізується на пошиві джинсового одягу. Продукція компанії продається в 110 країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Levi’s, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«А ми тую червону калину підіймемо»: молодь з Шацька підхопила ідею Хливнюка і передає естафету Луцьку та Ужгороду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Levi’s йде з російського ринку
Сьогодні, 16:15
Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»
Сьогодні, 16:00
Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Китай готовий стати посередником між Росією та Україною Китай готовий стати посередником між Росією та Україною
Сьогодні, 15:15
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
Сьогодні, 13:41
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 7 березня
Сьогодні, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«А ми тую червону калину підіймемо»: молодь з Шацька підхопила ідею Хливнюка і передає естафету Луцьку та Ужгороду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
 0
СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
 0
Levi’s йде з російського ринку
Сьогодні, 16:15
 0
Які магазини відновили роботу в ТРЦ «ПортСity»
Сьогодні, 16:00
 0
Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8