Levi’s йде з російського ринку
Сьогодні, 16:15
Група брендів Levi Strauss & Co, до якої входять Levi’s, Dockers та Signature, йде з Росії.
Про це повідомляють на офіційному сайті Levi Strauss.
«У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що нормальна робота бізнесу в РФ неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.
Довідково:
Levi Strauss & Co — велика американська компанія, що спеціалізується на пошиві джинсового одягу. Продукція компанії продається в 110 країнах.
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Про це повідомляють на офіційному сайті Levi Strauss.
«У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що нормальна робота бізнесу в РФ неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.
Довідково:
Levi Strauss & Co — велика американська компанія, що спеціалізується на пошиві джинсового одягу. Продукція компанії продається в 110 країнах.
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