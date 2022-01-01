Levi’s йде з російського ринку

Група брендів Levi Strauss & Co, до якої входять Levi’s, Dockers та Signature, йде з Росії.Про це повідомляють на офіційному сайті Levi Strauss.«У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні.Зазначають, що нормальна робота бізнесу в РФ неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.