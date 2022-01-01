«А ми тую червону калину підіймемо»: молодь з Шацька підхопила ідею Хливнюка і передає естафету Луцьку та Ужгороду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
Молодь Шацької громади продовжила ідею соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка й теж заспівала гімн Українських січових стрільців на фоні важливої для України локації – озера Світязь.
Тепер естафету єднання шаччани передають містам Луцьк і Ужгород.
Нагадаємо, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк зумів підняти національний бойовий дух гімном Українських січових стрільців на фоні святині Софії Київської. Молодь Шацької громади вирішила продовжити його ідею та передати енергію волинської пам’ятки природи – Світязю –іншим громадам для єднання народною патріотичною піснею!
Ініціатори такого патріотичного флешмобу зауважують, що у всі часи українська пісня підіймала дух нації, свідомість, давала наснагу, надію та віру у наших захисників, Бога та «завтра».
«Українська культура займає не нішу, а простір! Наш народ має безліч духовних надбань, які створював віками, відстоюючи свою гідність, свободу та право на життя у своїй країні! Ми - нація сильних та вольових! І коли ворог розстрілює наших людей, нашу «Мрію», руйнує будинки, знищує унікальні твори мистецтва ніхто з нас не може стояти осторонь. Нашу українську душу – НЕ спалити градом та ракетами!» – впевнені автори ідеї патріотичного єднання завдяки гімн Українських січових стрільців.
Тож, тепер чекаємо виконання цієї пісні на фоні важливих локацій Луцька та Ужгорода.
Відео виконання учасники естафети єднання надали Інформаційному агентству ВолиньPost.
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Тепер естафету єднання шаччани передають містам Луцьк і Ужгород.
Нагадаємо, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк зумів підняти національний бойовий дух гімном Українських січових стрільців на фоні святині Софії Київської. Молодь Шацької громади вирішила продовжити його ідею та передати енергію волинської пам’ятки природи – Світязю –іншим громадам для єднання народною патріотичною піснею!
Ініціатори такого патріотичного флешмобу зауважують, що у всі часи українська пісня підіймала дух нації, свідомість, давала наснагу, надію та віру у наших захисників, Бога та «завтра».
«Українська культура займає не нішу, а простір! Наш народ має безліч духовних надбань, які створював віками, відстоюючи свою гідність, свободу та право на життя у своїй країні! Ми - нація сильних та вольових! І коли ворог розстрілює наших людей, нашу «Мрію», руйнує будинки, знищує унікальні твори мистецтва ніхто з нас не може стояти осторонь. Нашу українську душу – НЕ спалити градом та ракетами!» – впевнені автори ідеї патріотичного єднання завдяки гімн Українських січових стрільців.
Тож, тепер чекаємо виконання цієї пісні на фоні важливих локацій Луцька та Ужгорода.
Відео виконання учасники естафети єднання надали Інформаційному агентству ВолиньPost.
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