Як працює Волинська обласна клінічна лікарня в умовах воєнного стану

Волинська обласна клінічна лікарня працює в умовах воєнного стану.Про це повідомив речник Волинської обласної клінічної лікарніу фейсбуці.«У лікарні надають амбулаторну та стаціонарну допомогу волинянам і біженцям з кардіоторакальними й онкопатологіями, а також тим хворим, які потребують термінового й невідкладного лікування, зокрема й операцій, без проведення яких можуть виникнути ускладнення. Такі пацієнти звертаються в поліклініку, де їх скеровують на необхідні обстеження й, залежно від потреби, або призначають лікування вдома, або госпіталізують», - йдеться у дописі.Зауважують, що хворим із гострим болем і тим, кого привозить швидка, надають допомогу у відділенні екстреної медичної допомоги.До слова, в ургентному режимі працює й ковідний шпиталь. Принцип госпіталізації не змінився.