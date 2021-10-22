Як працює Волинська обласна клінічна лікарня в умовах воєнного стану
Сьогодні, 17:49
Волинська обласна клінічна лікарня працює в умовах воєнного стану.
Про це повідомив речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк у фейсбуці.
«У лікарні надають амбулаторну та стаціонарну допомогу волинянам і біженцям з кардіоторакальними й онкопатологіями, а також тим хворим, які потребують термінового й невідкладного лікування, зокрема й операцій, без проведення яких можуть виникнути ускладнення. Такі пацієнти звертаються в поліклініку, де їх скеровують на необхідні обстеження й, залежно від потреби, або призначають лікування вдома, або госпіталізують», - йдеться у дописі.
Зауважують, що хворим із гострим болем і тим, кого привозить швидка, надають допомогу у відділенні екстреної медичної допомоги.
До слова, в ургентному режимі працює й ковідний шпиталь. Принцип госпіталізації не змінився.
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Про це повідомив речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк у фейсбуці.
«У лікарні надають амбулаторну та стаціонарну допомогу волинянам і біженцям з кардіоторакальними й онкопатологіями, а також тим хворим, які потребують термінового й невідкладного лікування, зокрема й операцій, без проведення яких можуть виникнути ускладнення. Такі пацієнти звертаються в поліклініку, де їх скеровують на необхідні обстеження й, залежно від потреби, або призначають лікування вдома, або госпіталізують», - йдеться у дописі.
Зауважують, що хворим із гострим болем і тим, кого привозить швидка, надають допомогу у відділенні екстреної медичної допомоги.
До слова, в ургентному режимі працює й ковідний шпиталь. Принцип госпіталізації не змінився.
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