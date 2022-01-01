У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики

У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
Незважаючи на воєнний стан і посилену роботу всіх підрозділів поліції на вулицях, правоохоронці розкривають і різні злочини, зокрема, пов’язані з наркотиками.

Про це повідомили на сторінці поліції у Волинській області у фейсбуці.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за місцем проживання 41-річного лучанина виявили та вилучили 1,5 кг особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, 15 рослин конопель, електроні ваги, фасувальні зіп-пакетики та мобільний телефон.

Встановили, що лучанин збував наркотики на території обласного центру.

У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики

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Теги: Луцьк, наркотики, поліція
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