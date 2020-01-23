Обласні військові адміністрації тепер можуть контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
Сьогодні, 18:22
Кабінет Міністрів ухвалив, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК «Нафтогаз» за ціною 7 грн за куб. м. Також ухвалили рішення контролювати місцевою владою ціни на товари першої необхідності.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня.
За його словами, це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції.
«Надзвичайно важливим фронтом роботи уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, хто постачає людям електроенергію, тепло та воду», - сказав Шмигаль.
Також уряд та місцева влада активно вживає додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності. У зв'язку з цим Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.
«Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні. Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина», - наголосив прем'єр.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня.
За його словами, це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції.
«Надзвичайно важливим фронтом роботи уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, хто постачає людям електроенергію, тепло та воду», - сказав Шмигаль.
Також уряд та місцева влада активно вживає додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності. У зв'язку з цим Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.
«Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні. Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина», - наголосив прем'єр.
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