«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся», – Ігор Палиця
Сьогодні, 18:49
Народний депутат, лідер партії «ЗА Майбутнє», волинянин Ігор Палиця перебуває в Україні й працює на її перемогу, а засновний ним Фонд «Тільки разом» нині активно діє в гуманітарному напрямку.
Про це нардеп від Луцька розповів у коментарі Радіо Свобода.
«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся. Займаюся усіма тими справами, якими зараз займаються нормальні українці: де можу – допомагаю, де можу – раджу.
Мій Фонд вже виділив 30 мільйонів гривень на закупівлю гуманітарної допомоги, співпрацює з нашими партійцями, які в Гостомелі вивозять наших людей, або ж завозить їм їжу. Тобто ми всі працюємо: партійці, депутати – на округах, в областях. Мій Фонд завжди допомагає, увесь час усім, хто цього потребує, у рамках своїх можливостей», – прокоментував він.
Крім того, Ігор Палиця вважає, що у нинішній час «виступати і щось коментувати може лише Президент».
«Безумовно, що після перемоги, будемо все відбудовувати», – резюмував Ігор Палиця.
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Про це нардеп від Луцька розповів у коментарі Радіо Свобода.
«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся. Займаюся усіма тими справами, якими зараз займаються нормальні українці: де можу – допомагаю, де можу – раджу.
Мій Фонд вже виділив 30 мільйонів гривень на закупівлю гуманітарної допомоги, співпрацює з нашими партійцями, які в Гостомелі вивозять наших людей, або ж завозить їм їжу. Тобто ми всі працюємо: партійці, депутати – на округах, в областях. Мій Фонд завжди допомагає, увесь час усім, хто цього потребує, у рамках своїх можливостей», – прокоментував він.
Крім того, Ігор Палиця вважає, що у нинішній час «виступати і щось коментувати може лише Президент».
«Безумовно, що після перемоги, будемо все відбудовувати», – резюмував Ігор Палиця.
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