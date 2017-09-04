«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся», – Ігор Палиця

Ігор Палиця перебуває в Україні й працює на її перемогу, а засновний ним Фонд «Тільки разом» нині активно діє в гуманітарному напрямку.



Про це нардеп від Луцька розповів у коментарі



«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся. Займаюся усіма тими справами, якими зараз займаються нормальні українці: де можу – допомагаю, де можу – раджу.



Мій



Крім того, Ігор Палиця вважає, що у нинішній час «виступати і щось коментувати може лише Президент».



«Безумовно, що після перемоги, будемо все відбудовувати», – резюмував Ігор Палиця.

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