Блокпости у Луцьку і громаді: чому деякі із них просять розібрати та хто має право перевіряти документи

День у Луцьку завершується спокійно, усі комунальні установи, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт курсує, тролейбуси возять пасажирів безкоштовно.Про це розповів Луцький міський голова, доповідаючи про оперативну обстановку у Луцьку станом на 18 годину 7 березня.Очільник громади знову наголосив на проблемі наявності у місті так званих саморобних блокпостів, які не входять у систему блокпостів, сформовану із залученням військових та поліції, а також не контролюються ні цими структурами, ні територіальною обороною.За його словами, ці блокпости нерідко просто гальмують рух транспорту і сильно заважають – автівкам з гуманітарною допомогою, автобусам, які везуть біженців, військовій техніці тощо.Інколи саме через таке утруднення дороги шлях доводиться долати у декілька разів довше, ніж зазвичай, використовуючи, до того ж, при цьому набагато більше пального.«Вчора ввечері я робив об’їзд блокпостів. На одному з блокпостів поруч з нашою громадою ніхто не чергував, не перевіряв документи, взагалі незрозуміло, яку функцію виконує такий блокпост», – розповів Ігор Поліщук.Він також вкотре нагадав, що при потраплянні артилерійського снаряду у бетонний блок (незахищений мішками з піском) він розлітається на сотні уламків і шматує все у радіусі 50 метрів. Тож блокпости мають бути збудовані за відповідною технологією.Окрім того, Поліщук зазначив, що його часто запитують, хто має право перевіряти документи на блокпостах.«Відповідаю. Мають право територіальна оборона, Нацгвардія і представники правоохоронних органів, які мають відповідне посвідчення. Цивільні особи, які самі себе наділили правом перевіряти документи, оглядати автомобілі, насправді такого права не мають», - сказав Поліщук.До того ж, ця ситуація може призвести і до конфліктів, адже наразі усі – напружені та у стресовому стані.Тих блокпостів, де чергують військові та правоохоронці, за словами Поліщука, достатньо і в місті, і в області загалом. Тож у саморобних блокпостах немає потреби. Варто розібрати ті з них, які сформовані не за технологією та без погодження з військовими.