Блокпости у Луцьку і громаді: чому деякі із них просять розібрати та хто має право перевіряти документи
Сьогодні, 18:52
День у Луцьку завершується спокійно, усі комунальні установи, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт курсує, тролейбуси возять пасажирів безкоштовно.
Про це розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, доповідаючи про оперативну обстановку у Луцьку станом на 18 годину 7 березня.
Очільник громади знову наголосив на проблемі наявності у місті так званих саморобних блокпостів, які не входять у систему блокпостів, сформовану із залученням військових та поліції, а також не контролюються ні цими структурами, ні територіальною обороною.
За його словами, ці блокпости нерідко просто гальмують рух транспорту і сильно заважають – автівкам з гуманітарною допомогою, автобусам, які везуть біженців, військовій техніці тощо.
Інколи саме через таке утруднення дороги шлях доводиться долати у декілька разів довше, ніж зазвичай, використовуючи, до того ж, при цьому набагато більше пального.
«Вчора ввечері я робив об’їзд блокпостів. На одному з блокпостів поруч з нашою громадою ніхто не чергував, не перевіряв документи, взагалі незрозуміло, яку функцію виконує такий блокпост», – розповів Ігор Поліщук.
Він також вкотре нагадав, що при потраплянні артилерійського снаряду у бетонний блок (незахищений мішками з піском) він розлітається на сотні уламків і шматує все у радіусі 50 метрів. Тож блокпости мають бути збудовані за відповідною технологією.
Окрім того, Поліщук зазначив, що його часто запитують, хто має право перевіряти документи на блокпостах.
«Відповідаю. Мають право територіальна оборона, Нацгвардія і представники правоохоронних органів, які мають відповідне посвідчення. Цивільні особи, які самі себе наділили правом перевіряти документи, оглядати автомобілі, насправді такого права не мають», - сказав Поліщук.
До того ж, ця ситуація може призвести і до конфліктів, адже наразі усі – напружені та у стресовому стані.
Тих блокпостів, де чергують військові та правоохоронці, за словами Поліщука, достатньо і в місті, і в області загалом. Тож у саморобних блокпостах немає потреби. Варто розібрати ті з них, які сформовані не за технологією та без погодження з військовими.
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Про це розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, доповідаючи про оперативну обстановку у Луцьку станом на 18 годину 7 березня.
Очільник громади знову наголосив на проблемі наявності у місті так званих саморобних блокпостів, які не входять у систему блокпостів, сформовану із залученням військових та поліції, а також не контролюються ні цими структурами, ні територіальною обороною.
За його словами, ці блокпости нерідко просто гальмують рух транспорту і сильно заважають – автівкам з гуманітарною допомогою, автобусам, які везуть біженців, військовій техніці тощо.
Інколи саме через таке утруднення дороги шлях доводиться долати у декілька разів довше, ніж зазвичай, використовуючи, до того ж, при цьому набагато більше пального.
«Вчора ввечері я робив об’їзд блокпостів. На одному з блокпостів поруч з нашою громадою ніхто не чергував, не перевіряв документи, взагалі незрозуміло, яку функцію виконує такий блокпост», – розповів Ігор Поліщук.
Він також вкотре нагадав, що при потраплянні артилерійського снаряду у бетонний блок (незахищений мішками з піском) він розлітається на сотні уламків і шматує все у радіусі 50 метрів. Тож блокпости мають бути збудовані за відповідною технологією.
Окрім того, Поліщук зазначив, що його часто запитують, хто має право перевіряти документи на блокпостах.
«Відповідаю. Мають право територіальна оборона, Нацгвардія і представники правоохоронних органів, які мають відповідне посвідчення. Цивільні особи, які самі себе наділили правом перевіряти документи, оглядати автомобілі, насправді такого права не мають», - сказав Поліщук.
До того ж, ця ситуація може призвести і до конфліктів, адже наразі усі – напружені та у стресовому стані.
Тих блокпостів, де чергують військові та правоохоронці, за словами Поліщука, достатньо і в місті, і в області загалом. Тож у саморобних блокпостах немає потреби. Варто розібрати ті з них, які сформовані не за технологією та без погодження з військовими.
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