Російські військові мають пряму вказівку розстрілювати жінок та дітей в Україні, – СБУ

Російські військові мають вказівки розстрілювати мирних українців, а тих росіян, хто відмовляється вбивати жінок та дітей, також розстрілюватимуть.Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої.У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали."Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд", - йдеться у повідомленні.