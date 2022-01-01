В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ
Сьогодні, 19:27
В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали інформаторку РФ.
Про це пише Національна поліція України в телеграмі.
"Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ", - йдеться в повідомленні.
До слова, слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Зауважують, що викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це пише Національна поліція України в телеграмі.
"Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ", - йдеться в повідомленні.
До слова, слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Зауважують, що викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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