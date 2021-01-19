МОН рекомендує продовжити навчання у вишах та школах дистанційно

Міністерство освіти та науки України рекомендує продовжити навчання у вищих та середніх навчальних закладах освіти у дистанційному режимі, але за погодженням військово-цивільних адміністрацій та батьків.Про це повідомив міністр освіти і наукиМіністерство освіти і науки сьогодні рекомендує деякі етапи організації освітнього процесу. В дитячих садочках сьогодні рекомендується тимчасово припинити освітній процес, враховуючи те, що в більшості регіонів оголошуються постійні сигнали повітряної тривоги.І в такому контексті Міністерство освіти і науки сьогодні рекомендує два аспекти діяльності закладів освіти після закінчення канікул:, але за погодженням військово-цивільних адміністрацій.Для учнів закладів загальної середньої освіти з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб, або осіб, які внаслідок агресії Російської Федерації евакуйовані з місця постійного проживання, навчання також може бути організовано за заявою одного з батьків за індивідуальною екстернатною змішаною формою навчання.Але при цьому, діти, які є тимчасово переміщеними, можуть навчатися у закладах освіти за місцем тимчасового перебування за заявою одного з батьків."В будь-якому випадку, Міністерство освіти і науки при організації дистанційної форми навчання рекомендує використовувати матеріали всеукраїнської школи онлайн, регіональні платформи, ресурси закладів освіти, в тому числі і приватних, які Міністерство неодноразово рекомендувало на своєму сайті", - підкреслив Шкарлет.