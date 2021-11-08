Завтра Луцьк попрощається зі ще одним Героєм російсько-української війни Іллею Симоновичем
Сьогодні, 20:54
Завтра, 8 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця — навідника військової частини А0284 Іллі Симоновича.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Ілля Симонович віддав своє життя ще юним, хлопець - 2002 року народження.
Він помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, лучани віддали останню шану 24-річному старшому солдатові Владиславові Недільку.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Ілля Симонович віддав своє життя ще юним, хлопець - 2002 року народження.
Він помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, лучани віддали останню шану 24-річному старшому солдатові Владиславові Недільку.
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