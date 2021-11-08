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Завтра Луцьк попрощається зі ще одним Героєм російсько-української війни Іллею Симоновичем

Завтра Луцьк попрощається зі ще одним Героєм російсько-української війни Іллею Симоновичем
Завтра, 8 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця — навідника військової частини А0284 Іллі Симоновича.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Ілля Симонович віддав своє життя ще юним, хлопець - 2002 року народження.

Він помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, лучани віддали останню шану 24-річному старшому солдатові Владиславові Недільку.




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Теги: похорон, відспівування, війна
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