«Вивільнюємося ціною життя Героїв»: у Луцьку попрощалися із Владиславом Недільком. ФОТО

Сьогодні, 7 березня, лучани віддали останню шану 24-річному старшому солдатовіВоїн загинув під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.Учора, 6 березня, місто зустріло його на колінах, а сьогодні відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону.Попрощатися із солдатом, який віддав своє життя за те, аби Україна здолала російських загарбників, прийшло чимало людей.Довгу і зворушливу промову сказав у Свято-Троїцькому кафедральному соборі митрополит Луцький і ВолинськийВін наголосив, що ніхто із українців нині не має морального права шукати виправдання діям росіян й усі ми маємо жорстко засуджувати усе російське:«В нас і гадки не було про те, що ця війна настільки глибоко торкнеться кожного з нас. 24 лютого ми подорослішали, розуміючи, що не лише ми відправляємо воїнів на війну, а що і нас можуть бомбити. Ми всі сьогодні стаємо захисниками своєї Батьківщини.За що війна? Про що війна? З приводу чого війна? Тверезіємо з часом, але, напевно, дуже довго тверезіємо. «Руский мій», який ішов сюди, ішов захищати «рускоязичних», «рускоязичне насілєніє», а тепер «утюжать» міста з «рускоязичним насілєнієм».Це сьогодні воістину священна війна з загарбником. Все, що російське, – це ворог. Ми кажемо: там же і добрі є. А я вас скажу, що я не бачу там добрих людей. Зрозуміло про тих, хто прийшов зі зброєю, але де ті мовчазні, зі згоди яких прийшли ці воїни сюди. Це ж чиїсь сини, чиїсь діти, чиїсь чоловіки? Чому вони їх сюди направляли? Що вони від нас хочуть? Вони хочуть зробити нас рабами! Вони хочуть нас поневолити. І ми тепер розуміємо: Росія – це ворог. І фізичний, і духовний, і церковний. Це ворог України, ворог життя, ворог самої правди і добросусідських стосунків».Він зауважив, що наші Герої вмирають за свою землю, за українську землю.«У нас немає болю волинського чи донецького, в нас є біль загальноукраїнський. І страждає мирне населення. Гине батько, мати, ціла сім’я. І це непоодинокі випадки, які ми бачимо у ЗМІ про те, що загинула сім’я. Їх більше.21 століття… Дика Росія прийшла сюди загарбником. Але, попри скорботу, попри оці хвилювання, я радію за нас. Ми скидаємо із себе цю стару облуду, ми вивільнюємося ціною життя, ми боремося – зі зброєю, без зброї. Ми знаємо, що Україна – це наша Батьківщина і ми її будемо захищати. Інакше нас знищать або поставлять на коліна», – сказав священнослужитель.Владика Михаїл додав, що треба і далі боротися, хоч і надто дорогою ціною, аби знищити зло під корінь.Поховали Владислава Неділька на кладовищі у селі Несвіч.Вічна пам’ять Героєві! Україна не забуде!