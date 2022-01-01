Третій раунд переговорів між Україною і Росією завершився

Переговори делегацій РФ та України в Білорусі завершилися.Про це повідомив радник голови ОПу Twitter.За його словами, під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні, немає."Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ.З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат".