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Третій раунд переговорів між Україною і Росією завершився

Третій раунд переговорів між Україною і Росією завершився
Переговори делегацій РФ та України в Білорусі завершилися.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні, немає.

"Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ.

З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат".

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Теги: переговори, Подоляк, війна
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