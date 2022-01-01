На Волині за добу розселили майже 3500 людей, які втекли з-під обстрілів
Сьогодні, 21:21
За добу на Волині розселили майже 3,5 тисячі переселенців з інших областей країни.
Про це повідомляє Координаційний центр Волині, створений при обласній військовій адміністрації.
Інформують, що загалом волиняни вже прийняли понад 10 тисяч вимушено евакуйованих. Кількість додаткових місць для поселення в області збільшили. Наразі вільних місць - 6,5 тисяч.
Наголошують також: якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії». Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211
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Про це повідомляє Координаційний центр Волині, створений при обласній військовій адміністрації.
Інформують, що загалом волиняни вже прийняли понад 10 тисяч вимушено евакуйованих. Кількість додаткових місць для поселення в області збільшили. Наразі вільних місць - 6,5 тисяч.
Наголошують також: якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії». Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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