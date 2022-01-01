На Волині за добу розселили майже 3500 людей, які втекли з-під обстрілів

За добу на Волині розселили майже 3,5 тисячі переселенців з інших областей країни.Про це повідомляє Координаційний центр Волині, створений при обласній військовій адміністрації.Інформують, що загалом волиняни вже прийняли понад 10 тисяч вимушено евакуйованих. Кількість додаткових місць для поселення в області збільшили. Наразі вільних місць - 6,5 тисяч.Наголошують також: якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії». Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211