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На Житомирщині після авіаударів РФ горять нафтобази. ВІДЕО

На Житомирщині після авіаударів РФ горять нафтобази. ВІДЕО
У Житомирі та Черняхові (Житомирська область) внаслідок двох авіаударів РФ сталися пожежі на нафтобазах.

Про це інформують у ДСНС.

"7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів".

У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів, їхня ємність уточнюється. З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.


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Теги: Житомирщина, авіаудари, нафтобази, пожежа
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