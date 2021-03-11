На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади

Ілля Симонович.



Про це на своїй сторінцв у фейсбук написав мер Луцька Ігор Поліщук.



Навідник військової частини А0284, Симонович Ілля Тарасович, 2002 року народження помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.



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Сьогодні, 7 березня,



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