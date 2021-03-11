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На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади

На Херсонщині окупанти вбили 19-річного жителя Луцької громади
У війні з Росією загинув житель Луцької ТГ 19-річний Ілля Симонович.

Про це на своїй сторінцв у фейсбук написав мер Луцька Ігор Поліщук.

Навідник військової частини А0284, Симонович Ілля Тарасович, 2002 року народження помер від поранень, отриманих в боях під час охорони Антонівського мосту на Херсонщині.

Нагадаємо, волинська земля через війну втратила також викладача Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю.Кримського, комендант студентського гуртожитку підполковник Віталія Власенка та уродженця с. Купичів Турійського (тепер Ковельського) району Волинської області Івана Антонюка.

Сьогодні, 7 березня, лучани віддали останню шану 24-річному старшому солдатові Владиславові Недільку.

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Теги: Луцьк, вбивство, війна, загибель, військовий, Ілля Симонович
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