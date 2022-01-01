За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у понеділок, 7 березня, у відеозверненні.
"Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даним, які ще потребують уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром", - зазначив він.
Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь. ЗСУ наносять удари у відповідь, контратакують на окремих ділянках.
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Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у понеділок, 7 березня, у відеозверненні.
"Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даним, які ще потребують уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром", - зазначив він.
Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь. ЗСУ наносять удари у відповідь, контратакують на окремих ділянках.
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