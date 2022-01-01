На Сумщині ЗСУ взяли в полон ще 14 російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Сьогодні, 7 березня, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон.
Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини.
За участю правоохоронців окупантів доставили до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.
Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити.
Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".
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Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини.
За участю правоохоронців окупантів доставили до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.
Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити.
Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ця падаль нам зовсім не потрібна ,знищувати цю кацапську біомасу ,менше смердіти в світі буде .
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