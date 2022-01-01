У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати

Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Операції об'єднаних сил" у фейсбуці.Російські окупанти в боях за «Місто-герой України» несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників, - йдеться в повідомленні.Зауважують, що окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.