У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати
Сьогодні, 19:19
Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя.
Про це повідомляють на офіційній сторінці "Операції об'єднаних сил" у фейсбуці.
Російські окупанти в боях за «Місто-герой України» несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників, - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці "Операції об'єднаних сил" у фейсбуці.
Російські окупанти в боях за «Місто-герой України» несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників, - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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