У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати

У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати
Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя.

Про це повідомляють на офіційній сторінці "Операції об'єднаних сил" у фейсбуці.

Російські окупанти в боях за «Місто-герой України» несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників, - йдеться в повідомленні.

Зауважують, що окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати
У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати
У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати
У Маріуполі російські окупанти несуть колосальні втрати


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Теги: Маріуполь, війна, окупанти, Місто-герой України
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