Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці

Матеуш Моравецький розповів, як Польща приймає та прийматиме українських біженців.



Про це повідомляє



Зокрема, Прем'єр Польщі розповів про таке:



▪️До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;



▪️Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;



▪Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;



▪️Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;



▪️Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;



▪️Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр Польщірозповів, як Польща приймає та прийматиме українських біженців.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України Зокрема, Прем'єр Польщі розповів про таке:▪️До Польщі приїхало вже, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;▪️Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;▪Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;▪️Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;▪️Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;▪️Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

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