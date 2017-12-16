 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці

Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, як Польща приймає та прийматиме українських біженців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, Прем'єр Польщі розповів про таке:

▪️До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;

▪️Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;

▪Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;

▪️Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;

▪️Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;

▪️Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, біженці, війна, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Блокпости у Луцьку і громаді: чому деякі із них просять розібрати та хто має право перевіряти документи
Сьогодні, 18:52
На Сумщині ЗСУ взяли в полон ще 14 російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 14:45
За добу окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку, – Арестович
Сьогодні, 14:23
В «Дії» запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну
Сьогодні, 13:58
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обласні військові адміністрації тепер можуть контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
Сьогодні, 18:22
У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
Сьогодні, 18:00
Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
Сьогодні, 17:51
Як працює Волинська обласна клінічна лікарня в умовах воєнного стану
Сьогодні, 17:49
«А ми тую червону калину підіймемо»: молодь з Шацька підхопила ідею Хливнюка і передає естафету Луцьку та Ужгороду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
Мільйон біженців виїхали з України до Польщі Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
Сьогодні, 01:01
Як волиняни тікали від війни сто років тому. ФОТО Як волиняни тікали від війни сто років тому. ФОТО
16 грудень, 2017, 08:38
Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 6 березня. ПІДБІРКА Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 6 березня. ПІДБІРКА
06 березень, 21:55
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
06 березень, 01:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокпости у Луцьку і громаді: чому деякі із них просять розібрати та хто має право перевіряти документи
Сьогодні, 18:52
 0
«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся», – Ігор Палиця
Сьогодні, 18:49
 0
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 18:00 7 березня
Сьогодні, 18:39
 0
Обласні військові адміністрації тепер можуть контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
Сьогодні, 18:22
 0
У Луцьку поліцейські викрили зловмисника, який збував наркотики
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8