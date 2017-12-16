Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
Сьогодні, 17:51
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, як Польща приймає та прийматиме українських біженців.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, Прем'єр Польщі розповів про таке:
▪️До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;
▪️Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;
▪Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;
▪️Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;
▪️Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;
▪️Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, Прем'єр Польщі розповів про таке:
▪️До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;
▪️Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;
▪Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;
▪️Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;
▪️Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;
▪️Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.
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