СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
СБУ затримали агента ФСБ під псевдо «Гєлєн».
Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.
Окрім того, він займався:
▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
▪️ збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
▪️ проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.
У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.
Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.
Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.
Окрім того, він займався:
▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
▪️ збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
▪️ проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.
У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.
Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.
Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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