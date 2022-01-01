СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО

СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО
СБУ затримали агента ФСБ під псевдо «Гєлєн».

Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.

Окрім того, він займався:
▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
▪️ збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
▪️ проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.

Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.


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Теги: СБУ, агент ФСБ, Гєлєн
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