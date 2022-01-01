СБУ взяла під варту агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра». ВІДЕО

СБУ затримали агента ФСБ під псевдо «Гєлєн».Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.Окрім того, він займався:▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;▪️ збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;▪️ проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.Ця особа має документи прикриття на ім’ята нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФНаразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.