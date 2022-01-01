Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС





Про це заявив у понеділок, 7 березня, голова Євроради Шарль Мішель.



"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він у Твітері.



Нагадаємо, 28 лютого президент України





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Євросоюзі найближчими днями проведуть обговорення заявки України на вступ.Про це заявив у понеділок, 7 березня, голова Євроради"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він у Твітері.Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

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