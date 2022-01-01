Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС

Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС
У Євросоюзі найближчими днями проведуть обговорення заявки України на вступ.

Про це заявив у понеділок, 7 березня, голова Євроради Шарль Мішель.

"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він у Твітері.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС

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Теги: ЄС, вступ, заявка
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