Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. Зараз ця буква зображена на російській техніці.Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі."Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!" - йдеться у повідомленні СБУ.