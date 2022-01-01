Російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки
Сьогодні, 12:24
Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. Зараз ця буква зображена на російській техніці.
Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.
На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.
У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.
"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!" - йдеться у повідомленні СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.
На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.
У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.
"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!" - йдеться у повідомленні СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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