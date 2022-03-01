Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів





Про це повідомляє Давида Арахамію.



Арахамія підтвердив УП, що переговори мають розпочатися у понеділок о 15:00. Українська делегація вже в дорозі.



Член української делегації Давид Арахамія анонсував раніше, що третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора відбудеться 7 березня.

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