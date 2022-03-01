Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів

Делегації України і РФ вже вилетіли до Білорусі на третій раунд переговорів
Делегації України та країни-окупанта вилетіли на третій раунд переговорів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника фракції "СН" Давида Арахамію.

Арахамія підтвердив УП, що переговори мають розпочатися у понеділок о 15:00. Українська делегація вже в дорозі.

Член української делегації Давид Арахамія анонсував раніше, що третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора відбудеться 7 березня.

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Теги: Росія, Україна, війна, переговори
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