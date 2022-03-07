Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО





Про це повідомляє Олега Синєгубова.



“Пілот за посадою є заступником командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази,” - розповів Синєгубов.



Затриманим пілотом виявився підполковник Максим Сергійович Гешток – заступник командира полку 47-ої авіагрупи.



Його дислокацією був Воронеж, а командиром полку полковник Лобода.



Координати для бомбардування надсилав командувач авіакорпусом, генерал Олег Володимирович Маковецький.



Загалом у них було 24 літаки, робочих – приблизно 15.



Гешток особисто здійснив три вильоти – між Ізюмом і Балаклією і 15 км на північ від Харкова.



“Візуальний контакт з ціллю був раз – бачили чисте поле. Інші вильоти виконували у хмарах. Останній політ був вночі”, – сказав російський пілот.



На запитання чи вони розуміли про те, що є світломаскування і внизу можуть бути мирні люди, Гешток відповів: “Я працюю по координатах, які мені дають як накази”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача.Про це повідомляє lb.ua з посиланням на коментар голови Харківської ОДА“Пілот за посадою є заступником командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази,” - розповів Синєгубов.Затриманим пілотом виявився підполковник– заступник командира полку 47-ої авіагрупи.Його дислокацією був Воронеж, а командиром полку полковникКоординати для бомбардування надсилав командувач авіакорпусом, генералЗагалом у них було 24 літаки, робочих – приблизно 15.Гешток особисто здійснив три вильоти – між Ізюмом і Балаклією і 15 км на північ від Харкова.“Візуальний контакт з ціллю був раз – бачили чисте поле. Інші вильоти виконували у хмарах. Останній політ був вночі”, – сказав російський пілот.На запитання чи вони розуміли про те, що є світломаскування і внизу можуть бути мирні люди, Гешток відповів: “Я працюю по координатах, які мені дають як накази”.

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