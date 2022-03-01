В ООН запевнили, що вважають «війною» напад РФ, але «могли бути спроби заборонити» це слово





Про це в електронному листі Guardian заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик, пише



Дюжаррик сказав, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".



Він також вказав на недавній твіт заступниці генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому була фраза "ця війна безглузда".



"Так само генеральний секретар використовував широкий спектр слів у своїх заявах і коментарях для преси, щоб описати те, що відбувається", – сказав Дюжаррик.



Він також сказав, що співробітників "просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря".



Він сказав, що не може виключити, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.



Інші співробітники ООН, з якими зв'язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.



ООН відреагувала на повідомлення видання Irish Times, в якому йшлося про те, що вона заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення", щоб не образити Росію.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив ООН у цензурі після появи інформації про розпорядження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організація Об'єднаних Націй заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна чи вторгнення" щодо нападу Росії на Україну.Про це в електронному листі Guardian заявив офіційний представник ООН, пише "Європейська правда" Дюжаррик сказав, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".Він також вказав на недавній твіт заступниці генерального секретаря ООН, в якому була фраза "ця війна безглузда"."Так само генеральний секретар використовував широкий спектр слів у своїх заявах і коментарях для преси, щоб описати те, що відбувається", – сказав Дюжаррик.Він також сказав, що співробітників "просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря".Він сказав, що не може виключити, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.Інші співробітники ООН, з якими зв'язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.ООН відреагувала на повідомлення видання Irish Times, в якому йшлося про те, що вона заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення", щоб не образити Росію.Міністр закордонних справзвинуватив ООН у цензурі після появи інформації про розпорядження не називати "війною" напад РФ

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