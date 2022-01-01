Екс-міністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти Росії

Іраклій Окруашвілі допомагає українським воїнам боротися з російськими окупантами.



Про це інформують у т



Нині він перебуває на передовій разом зі своїми земляками, іншими грузинськими добровольцями.



Як інформує 24 канал, при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з 52 країн світу.



Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.



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