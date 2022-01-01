Екс-міністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти Росії
Сьогодні, 19:40
Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі допомагає українським воїнам боротися з російськими окупантами.
Про це інформують у телеграм-каналі оперативний ЗСУ.
Нині він перебуває на передовій разом зі своїми земляками, іншими грузинськими добровольцями.
Як інформує 24 канал, при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з 52 країн світу.
Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
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Про це інформують у телеграм-каналі оперативний ЗСУ.
Нині він перебуває на передовій разом зі своїми земляками, іншими грузинськими добровольцями.
Як інформує 24 канал, при Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з 52 країн світу.
Кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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